Strage di lupi al parco, tre gli animali investiti dalle auto: due di loro sono morti

ANCONA - Tre esemplari di lupi sono stati investiti, la notte scorsa, all'interno del Parco dei Sibillini. Per due non c'è stato nulla da fare, sono morti, il terzo è una lupa che ha un radiocollare perché era oggetto di studio grazie al progetto Wolfnet 2.0, ed è stata trovata ferita. Dopo un primo ricovero all’ospedale veterinario di Matelica, è stata portata, tramite il Cras Marche, nel Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica di Monte Adone, nell'Appennino bolognese. Si tratta di un centro specializzato nelle cure per questi animali. Ad intervenire sul posto, dopo una segnalazione, i carabinieri del reparto Parco, stazione di Fiastra, i tecnici del Parco, Alessandro Rossetti, biologo, e Federico Morandi, medico veterinario che ha provveduto alle prime cure dell’animale ferito, e i volontari del Cras Fermo.

«È una notizia triste, perché la morte di animali selvatici, ed in particolare, di animali simbolo per il Parco come lo sono i lupi, ci colpisce – dice Andrea Spaterna, presidente del Parco -. Tuttavia, questo episodio, l’ennesimo di una lunga serie che riguarda ovviamente non solo i lupi ma tanti altri animali, deve indurci ad un comportamento, nella guida, particolarmente attento, soprattutto quando ci si muove in area Parco. Dovremmo limitare la velocità e prestare attenzione, perché gli attraversamenti imprevisti sono sempre possibili: non possiamo chiedere agli animali di rispettare il codice della strada, dobbiamo essere noi, in primis per salvaguardare la nostra incolumità e per tutelare la fauna dell’area protetta, a tenere una condotta responsabile». La popolazione dei lupi nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini si aggira intorno alle 65/70 unità, secondo i monitoraggi più recenti, concorrendo a svolgere una importante funzione come regolatore della presenza dei cinghiali e di altre specie preda.