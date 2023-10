Quattordici gatti chiusi in casa, vivevano tra gli escrementi. Blitz dei carabinieri, proprietario denunciato

FABRIANO - In casa avev 14 gatti in condiioni igieniche incompatibili con la loro natura. Gli animali erano chiusi in appartamento da giorni, tra i loro stessi escrementi. Alcuni avevano problemi intestinali. Il blitz dei carabinieri forestali e dell'Ast è scattato dopo una segnalazione.

I gatti sono stati sequestrati e sottoposti a visita veterinaria. Tre sono stati ceduti ad un'associazione. L'uomo è stato denunciato e risponderà di maltrattamenti su animali.