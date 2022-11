Cinghiali a spasso nel parco, incubo al calar del sole: «Poche luci, spuntano all'improvviso»

ANCONA - Cinghiali a spasso nel parco pubblico di via Marini, con le famiglie che se li trovano spesso davanti all’ultimo secondo. Motivo? Scarsa illuminazione. L’argomento è stato sollevato oggi in consiglio comunale da Diego Urbisaglia (Verdi). I fondi ci sono, assicura l’assessore Stefano Foresi: «La nuova illuminazione sarà realizzata nel 2023 con l’accordo quadro dopo quella del parco della Cittadella».

Luci a led previste anche per il parco Rodari, come da richiesta del consigliere di Italia Viva, Massimo Mandarano: «Sempre nel corso del 2023 ci saranno nuovi corpi illuminanti a led e stiamo valutando anche il potenziamento in alcuni punti».