Il cerbiatto resta incastrato nel cancello di una casa, liberato dai vigili del fuoco

ANCONA - I Vigili del fuoco sono intervenuti stamattina in via delle Palombare per liberare un cerbiatto rimasto incastrato nel cancello di una casa. La squadra di Ancona ha provveduto a liberare l’animale con tecniche specifiche, e dopo essersi accertato delle buone condizioni di salute, lo ha lasciato nelle campagne limitrofe. Sul posto anche il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici).