Nessuna traccia da oltre 10 giorni, un appello per Fango

SIROLO - Si chiama Fango, ha 3 anni e venerdì 25 marzo si è perso in zona Coppo. La proprietaria ha lanciato un appello per il suo ritrovamento. Fango è un cane da caccia, ma non ha mai imparato a cacciare. Nella locandina-appello è come se parlasse lui. “Mi piace correre, potrei essermi allontanato molto, ma vorrei tanto tornare a casa”, si legge nella richiesta di aiuto.

Chi, eventualmente, lo avvistasse può contattare Anka al 3319123650, oppure Thomas al 3384235214.