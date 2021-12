Canarino in gabbia, morto e abbandonato tra i rifiuti: «Trattamento abominevole»

VARANO - Una gabbia abbandonata tra i contenitori dei rifiuti, dentro c’è ancora un canarino morto insieme a quel che resta di acqua e cibo. A segnalarlo è Sarah Piccinini: «Pensavo fosse vivo e mi sono fermata, invece era morto e aveva ancora acqua e cibo nella gabbia- racconta la ragazza- questo è quello che fa la gente con gli animali, magari con un amico che è stato con te per anni. Anche se morto, abbandonarlo così è abominevole».

Proprio sabato, Sarah ha tentato di salvare un piccione in agonia in via delle Tavernelle: «Era ferito, forse era stato investito e lasciato là in agonia. Alla fine lo abbiamo dovuto far sopprimere, ma con una fine dignitosa».