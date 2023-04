Bocconi avvelenati al parco, due cani morti. Spunta la lettera anonima contro il killer: "Non sei una persona"

OSIMO - Bocconi avvelenati al parco Silvestri, spunta la lettera contro il killer dei cani. La missiva, all'ingresso della struttura, ricorda Maya e Kira, gli ultimi due cani rimasti uccisi dalla follia di un odiatore. Non è firmata, si rivolge a qualcuno che "non ha cuore e non è degno di essere chiamato persona" e ricorda che i due cani volevano solo correre e giocare in quel parco pensado di essere al sicuro. Poi l'appello alle forze dell'ordine: "E' il momento di intervenire".