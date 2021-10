Cani da coccolare, Tania racconta la "Tana sul Colle”

Tania Campagnani, titolare della struttura per cani la “Tana sul Colle” ad Agugliano ha raccontato la sua storia e l’amore per gli amici a quattro zampe tra aneddoti e ritorni al passato

L’amore per gli animali in generale e per i cani in particolare, è nato sin da quando era piccola. La voglia di creare una struttura per accoglierli, coccolarli, accudirli, è emersa grazie all’influsso del suo compagno allevatore di pastori tedeschi e costruttore di strutture cinofile. Tania Campagnani, titolare della struttura per cani “la Tana sul Colle” di Agugliano si racconta riavvolgendo il nastro del suo passato. Un passato fatto di curiosità e aneddoti che l’ha portata ad aprire il suo albergo nel 2012 con ventisei confortevoli e riparati alloggi suddivisi in zona giorno e zona notte:

«Riassumere in poche parole questa attività è veramente dura. La mia passione per tutti gli animali nasce con me, amo i cani, i delfini, cavali ed anche i ragni e i serpenti. La struttura decido di aprirla grazie al mio compagno che faceva l’allevatore di pastori tedeschi e costruiva strutture cinofile. Praticamente mi sono ritrovata nel mio habitat naturale. I cani li coccolo perché li considero animali straordinari, le loro capacità sensoriali mi hanno insegnato tanto e mi hanno reso una persona diversa, per esempio più paziente».

La presenza dei cani è aumentata esponenzialmente sia nelle famiglie sia tra i single. A testimonianza dei grandi legami che si formano: «E’ vero, la presenza dei cani è aumentata in maniera esponenziale. Sono un veicolo di compagnia e mettono allegria, il cane aiuta l’uomo e lo aiuta anche e soprattutto nei momenti difficili. Se mi sento una pioniera di questo tipo particolare di alberghi? No, c’erano già questo tipo di strutture. La cosa bella è che lavorando bene si acquisiscono clienti da tutta la regione, tutta l’Italia e grazie al web anche dal Europa viste le prenotazioni che arrivano ogni anno dall’estero»