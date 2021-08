Balto, Ines, Lilly e Rex: i cani in cerca di casa ad Ancona e dintorni

Randagi rimasti soli, a volte maltrattati, oppure semplicemente famiglie che per vari motivi non riescono più a tenerli in casa. Perché non dare la possibilità a dei cani di trovare l'amore che meritano?

Randagi rimasti soli, a volte maltrattati, oppure semplicemente famiglie che per vari motivi non riescono più a tenerli in casa. Perché non dare la possibilità a dei cani di trovare l'amore che meritano? Se siete interessati, l'Associazione Anita Onlus ha qualcuno che vorrebbe conoscervi.

Balto

Età: 6 anni

Sesso: maschio

Su di lui: dolce scricciolino sempre gioioso ama giocare con le palline e socializza bene con eventuali cani femmine, buono e affettuoso, non sa che a breve dovrà lasciare quella che da mesi è la sua casa. Per seri motivi familiari la famiglia non può più tenerlo.

Info: https://www.facebook.com/associazioneanita

Ines

Età: 2 anni e mezzo

Sesso: femmina

Su di lei: Un'altra nuova randagina arrivata all'Anita. Siciliana doc, 2 anni e mezzo, taglia medio piccola, buona e affettuosa, socializza bene con altri cani sia femmine che maschi, adatta a qualsiasi famiglia ora è in cerca della sua per sempre.

Info: https://www.facebook.com/associazioneanita

Rex

Età: 3 anni

Sesso: maschio

Su di lui: biondo mesciato, occhi marroni, affascinante. Giovanissimo randagino del Sud, molto affettuoso e buono, taglia medio grande, 3 anni, sterilizzato.

Info: https://www.facebook.com/associazioneanita

Lilly

Età: 5 anni

Sesso: femmina

Su di lei: Un'altra randagina dolce, buona, taglia medio abbondante e giovanissima appena 5 anni ed è in cerca di una casa per sempre

Info: https://www.facebook.com/associazioneanita