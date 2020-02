Coronavirus, guerra aperta tra Governo e Regione: «Vogliono impugnare l'ordinanza»

Già ieri c'era stato qualcosa di simile con il premier Conte che in diretta aveva stoppato l'ordinanza del presidente della Regione Luca Ceriscioli. Oggi, a circa 24 ore di distanza, potrebbe succedere lo stesso, anzi qualcosa di ancora più clamoroso. Ma andiamo con ordine.

Nel pomeriggio è arrivata la firma sull'ordinanza che di fatto blinda le Marche per l'emergenza coronavirus. Stop a manifestazioni pubbliche, scuole, università e chiusura di teatri, biblioteche, cinema e discoteche. Il tutto nonostante Conte avesse manifestato non pochi dubbi sul bloccare un'intera Regione senza casi di ufficiali di contagio. A distanza di pochi minuti dalla firma dell'ordinanza è arrivata una prima bocciatura da parte del commissario straordinario Borrelli che ha parlato di «scelta non condivisa che rischia di far confusione tra i cittadini» e poco dopo anche il malumore di Conte che avrebbe intenzione di impugnare l'ordinanza. A confermarlo è stato lo stesso Ceriscioli: «Avendo casi al confine non credo che le Marche siano meno del Friuli o della Liguria. C'è un caso importante a Cattolica e c'era da prendere tutte le precauzioni. Il soggetto tra l'altro viveva a cavallo tra le due regioni e la dinamica che è stata seguita da altri, per questo ho adottato questi provvedimenti. Ora mi è stato detto che si vuole impugnare la mia decisione di firmare l'ordinanza. Io voglio trattamenti omogenei e poter offrire alla mia comunità gli stessi percorsi che sono stati fatti per altri e confermati dal governo».

Alle 22 è arrivata poi la notizia che potrebbe di nuovo ribaltare l'intera vicenda. A Pesaro è stato registrato il primo caso ufficiale di contagio nelle Marche. Si tratta di una persona proveniente dal Nord Italia che ora si trova in isolamento nel proprio domicilio ed in buone condizioni di salute.