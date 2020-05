Costa Magica, Andreoli (Lega) chiede chiarimenti: «Ammassati e accumulati in sacchi»

Tra gli argomenti che il centrodestra vuole affrontare nel prossimo consiglio dell’11 maggio c’è anche il tema della Costa Magica, la nave da crociera arrivata in porto una settimana fa. A bordo, ad oggi, i tamponi effettuati a bordo hanno permesso di accertare la presenza di circa 50 persone positive al Coronavirus. Tra i temi maggiormente sentiti dalla popolazione e dalla politica c’è la gestione e lo smaltimento dei rifiuti della nave. Su questo è intervenuta la consigliera Lega-MNS Antonella Andreoli durante l’occupazione dell’aula consiliare di Palazzo del Popolo

«Non c’è stata la possibilità di interloquire e quindi non sappiamo esattamente come stanno le cose sulla Costa- ha detto la Andreoli- ci arrivano segnalazioni dal porto sullo smaltimento dei rifiuti, sembrerebbe che sono rinchiusi, ammassati e maleodoranti in grandi sacchi. Nessuno ha capito bene come verranno distribuiti, smaltiti portati via. Chiediamo anche di conoscere come vengono gestite le acque di scarico della stessa nave».