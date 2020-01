Incidente sull'asse, Quacquarini (M5S): «Messa in secondo piano l'incolumità pubblica»

«Perché, nonostante le previsioni di ghiaccio fatte nei giorni precedenti, si è lasciato aperto l’asse mettendo a rischio i cittadini?».

Se lo chiede Gianluca Quacquarini, consigliere comunale del M5S, dopo la paurosa carambola avvenuta stamattina. «L'arteria stradale subito dopo è stata chiusa per più di 2 ore perché impraticabile per il ghiaccio, causa per cui si è verificato il brutto incidente - scrive Quacquarini -. Nell'esprimere vicinanza alla persona ferita in modo grave, nella speranza che tutto vada per il meglio, ci si chiede: perché nessuno si sia premurato di chiudere l’asse, se già nelle prime ore del mattino la situazione era critica? Insomma, l'incolumità dei cittadini è stata messa in secondo piano da questa Amministrazione preoccupata solo di fare annunci continui di mirabolanti progetti, che poi non realizza, e di piazzare luminarie per distrarre l'opinione pubblica».

«Da anni si conosce il rischio di questa strada - aggiunge il consigliere comunale -, tanto che anni addietro veniva chiusa di notte quando era previsto ghiaccio, ma sembra che per questa Giunta la prevenzione sia solo un optional, anche se poi parlano di piani neve o simili. Tornate sulla terra: meno conferenze per il proprio ego e più attenzione per i cittadini che mettete sempre in secondo piano per le vostre mire. Consiglio agli anconetani - conclude Quacquarini - di evitare di percorrere l'asse nelle prime ore del mattino e durante la notte perché non vi avvertirà nessuno del pericolo che correte».

