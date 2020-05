Dalle Marche per spostarsi in Umbria e Toscana, ok di Ceriscioli in attesa di Rossi e Tesei

I dati sono positivi: ieri nelle Marche una manciata di positivi e 1 solo decesso. Allo stesso tempo è sempre più forte l'esigenza di incontrare i propri cari da parte di chi magari abita a pochi chilometri, ma non può spostarsi dal proprio fidanzato, gentore e figlio perché separati dal confine regionale. E allora dopo la firma tra Marche da una parte e Emilia Romagna e Abruzzo dall'altra, adesso il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha mosso il primo passo per consentire lo spostamento tra comuni e province confinanti con l'Umbria (Pesaro, Ancona e Macerata) e Toscana (Pesaro-Urbino).

«Abbiamo già comunicato formalmente, giorni fa, di essere pronti a firmare le comunicazioni ai prefetti necessarie per rendere operative le ordinanze - ha detto Luca Ceriscioli - Ho già apposto la mia firma, quindi non appena la presidente Tesei della Regione Umbria e il presidente Rossi della Regione Toscana avranno firmato, sarà possibile per i cittadini marchigiani far visita o ricevere la visita dei congiunti residenti nei comuni confinanti delle due regioni».