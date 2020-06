Risse in piazza del Papa, ipotesi regolamento di conti: si indaga nel mondo dello spaccio

Tre risse nel giro di appena 2 settimane, iniziate non appena terminato il lockdown e avvenute tutte in piazza del Papa durante le serate della movida. Potrebbe non essere un caso perché sui vari casi di violenza stanno indagando le forze dell’ordine (sia la polizia che i carabinieri), che si starebbero concentrando nel mondo dello spaccio di droga. Il mercato delle sostanze stupefacenti che, forse complice la chiusura delle discoteche e il divieto di organizzare feste con assembramenti, potrebbe vedere ora la piazza del divertimento anconetano come il centro nevralgico per fare affari e forse anche regolare conti in sospeso. Intanto ci sono già dei giovani denunciati, mentre per altri potrebbero scattare identici provvedimenti nei prossimi giorni. Da un lato la Squadra Mobile della polizia, dall’altra i carabinieri. Si lavora su decine di giovani, tra cui anche minorenni e fondamentali saranno le immagini delle telecamere della zona. Infatti le immagini potrebbero aiutare molto gli inquirenti, non solo per identificare i responsabili diretti delle varie violenze, ma anche per cercare di ricomporre la rete di eventuali conoscenze tra i giovanissimi di Ancona o dell'anconetano che, a questo punto, potrebbero anche ritrovarsi nel cuore della città non solo per trascorrere una serata in compagnia.

L’ultima scazzottata si è scatenata sabato notte (14 giugno), attorno all’una (Guarda il video). E’ stata la terza rissa nel giro di due settimane: la penultima, venerdì sera (13 giugno), aveva coinvolto 4 giovani ed era intervenuta la polizia. Un vero e proprio pestaggio era scoppiato, invece, nella notte del 30 maggio con calci, pugni e bottigliate (Guarda il video).