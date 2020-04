Raffica di furti a Natale, la gang finisce in carcere: cinquanta colpi in un mese

Finiscono in carcere i ladri di Natale che nello scorso dicembre avevano messo a segno diversi furti in abitazione nelle province di Ancona, Macerata e Pesaro. Questa mattina, su ordinanza del gip Carlo Masini e su richiesta del pm Rosario Lioniello, i carabinieri del Norm di Osimo hanno portato a Montacuto i tre albanesi, residenti tra le province di Fermo e Perugia, che erano stati arrestati in flagranza lo scorso 29 dicembre nel loro covo di Porto Sant'Elpidio. Sono ritenuti responsabili di 6 furti aggravati in concorso, due dei quali tentati, ma sono indagati anche per altri 43 colpi avvenuti tra Pesaro, Rimini, Ravenna e Forlì, per i quali procedono le rispettive Procure.

Le indagini

Tutto è partito da un colpo in un appartamento vicino alla Statale 16 avvenuto ad Osimo il 9 dicembre, seguito da altri blitz in più province, sempre nella stessa fascia oraria (tra le 17 e le 20) e a breve distanza a piedi da un’abitazione all’altra: i ladri acrobati entravano dal retro, arrampicandosi anche ai piani alti su ringhiere e grondaie. Poi rompevano il vetro o gli infissi e si intrufolavano in casa, con l’accortezza di chiudere dall’interno la porta principale o ostacolare l’ingresso con poltrone, divani e mobili, per evitare di essere disturbati. Tuttavia, in alcuni casi sono entrati anche in presenza dei proprietari. Due dei tre albanesi si trovavano già ai domiciliari e il terzo in carcere, dopo l’arresto in flagranza del 29 dicembre a Porto Sant’Elpidio: erano stati sorpresi dopo aver compiuto due furti a Falconara, mentre a bordo di una Opel Corsa uscivano al casello dell’A14 di Civitanova dopo un inseguimento. Le perquisizioni avevano consentito di recuperare refurtiva e denaro, oltre agli arnesi da scasso.

L'elenco dei furti accertati

- 9 dicembre 2019, Osimo: furto aggravato in abitazione ai danni di un 57enne, rubati monili in oro per un ammontare di 300 euro.

- 15 dicembre 2019, Corridonia: furto aggravato in abitazione ai danni di una 38enne,rubati gioielli per un valore non quantificato;

- 15 dicembre 2019, Macerata: tentato furto aggravato in abitazione ai danni di una 21enne, i ladri hanno tentato di asportare beni e preziosi, ma sono stati messi in fuga con l’arrivo della vittima;

- 18 dicembre 2019, Pesaro: tentato furto aggravato in abitazione ai danni di un 32enne, hanno tentato di rubare gioielli, ma sono scappati all'arrivo del proprietario;

- 18 dicembre 2019, Pesaro: furto aggravato nell'abitazione di un 30enne, rubati monili d'oro e orologi per un valore di 1.000 euro;

- 28 dicembre 2019, Morrovalle: furto aggravato nell'abitazione di una 40enne, rubati gioielli e orologi di ingente valore, non quantificato.

