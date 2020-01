Epifania di sangue, due donne travolte e uccise da un'auto all'uscita della discoteca

Tragedia nella notte a Senigallia. Due donne sono state investite e uccise da un’auto lungo la Sp 360, la statale arceviese, mentre camminavano sul ciglio della strada, nei pressi della discoteca Megà da cui erano presumibilmente uscite.

L’automobilista che le ha centrate, un uomo, si è fermato e ora sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme al 118 e ai vigili del fuoco. Secondo le prime notizie trapelate, sembra non fosse lucido al momento dell'impatto e sarebbe risultato positvo all'alcoltest: avrebbe chiesto aiuto ad alcuni passanti, che poi hanno contattato il 112. Le ricerche, nella zona molto buia, sono andate avanti a lungo: i corpi sono stati ritrovati in un campo dove sono stati sbalzati dopo il violentissimo urto.

Il tragico investimento mortale è avvenuto attorno alle 5. Le vittime sono una 34enne e una 43enne. Per loro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi del 118.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO