Bici contro bus a Portonovo, la giovane turista resta in prognosi riservata

E’ in prognosi riservata la turista vicentina di 31 anni, rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada per Portonovo. Le sue condizioni, purtroppo, sono critiche. La polizia locale indaga sullo schianto avvenuto attorno alle 14 quando la turista, in sella ad una bicicletta elettrica noleggiata poche ore prima a Numana, si è scontrata con la navetta che dalla baia stava risalendo a monte, in corrispondenza di una curva.

L’autista del bus, su cui in quel momento non viaggiava alcun passeggero, è sotto choc e verrà ascoltato nelle prossime ore per ricostruire la dinamica dell’incidente. La bicicletta è stata sequestrata. L’amica della 31enne - erano arrivate dal Veneto per trascorrere qualche giorno in riviera - non ha assistito all’impatto perché, in sella alla sua bici, si trovava a qualche decina di metri di distanza, ma è arrivata subito dopo e ha allertato i soccorsi. Sul posto è atterrata l'eliambulanza. Insieme volevano trascorrere un pomeriggio di mare e relax a Portonovo, che si è trasformato in un dramma.