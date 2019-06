Gian Paolo Bertuzzi è vivo, trovato dai carabinieri a Chieti

Gian Paolo Bertuzzi è vivo e sta bene. A riportare la notizia è Il Piacenza, che spiega come lo abbiano rintracciato i carabinieri di Rivergaro a San Salvo Marina in provincia di Chieti nella giornata del 7 giugno. E' stato raggiunto dai militari del posto e ora si trova in caserma a San Salvo. L'artigiano di 64 anni di Settima di Gossolengo era scomparso venerdì 31 maggio, la sua auto era stata ritrovata al porto di Ancona il 5 giugno.

L'uomo è stato individuato, anche grazie al segnale gps del suo tablet, in un campeggio. Si tratterebbe quindi di un allontanamento volontario.

