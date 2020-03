Detto e fatto, chiusa la strada per Portonovo: addio passeggiate in riva al mare

Detto e fatto. Il sindaco Valeria Mancinelli ha mantenuto la promessa: non solo i parchi, ma anche Portonovo da oggi è off limits.

Una pattuglia della polizia locale presidia stabilmente la rotatoria all’incrocio con la Provinciale del Conero per impedire l’accesso alla baia che nei giorni scorsi, complice il sole primaverile, era stata presa d’assalto dagli anconetani. Ma ora basta: niente più mare, niente più passeggiate in spiaggia. E’ la drastica misura adottata dala sindaca per neutralizzare il diffondersi del Coronavirus e scongiurare gli assembramenti di persone che non rispettano l’obbligo ministeriale di restare a casa.

Anche i carabinieri sono impegnati nell’attività di controllo, con una pattuglia presente al bivio tra Montacuto e via del Conero, la direttrice verso la riviera. Basterà a fermare gli irriducibili di Portonovo?

