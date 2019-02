Jjames torna con "Luce Rossa" e lancia il nuovo album - GUARDA IL VIDEO

Si chiama "Luce Rossa" ed è l'ultimo videoclip musicale del rapper anconetano Marco Maggi, in arte Jjames. Il videoclip che lancia il nuovo album del 24enne musicista anconetano è stato realizzato in un giorno. Jjames ha curato musica, testo e registrazione mentre Federico De Cecco si è occupato della regia. Il brano lancia il disco di prossima uscita, il cui titolo è ancora in fase di definizione, che sarà realizzato per l'etichetta torinese Trumen Record. «Questo videoclip è stato un esercizio di stile e vuole far trasparire proprio il fatto che è stato realizzato lì per lì- spiega Jjames- nel nuovo disco racconterò i miei ultimi due anni di vissuto. Sarà un lavoro più studiato e a livello musicale ci sono fonti di ispirazione diverse con pezzi più riflessivi in cui mi apro di più e analizzo alcune cose del mio vissuto quotidiano».



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.anconatoday.it/cronaca/rap-jjames-ancona.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/AnconaToday/269258656438884