Tutto pronto per la festa del Mar Adriatico, Tipicità in Blu ai nastri di partenza

Da giovedì prossimo 17 a domenica 20 maggio Ancona, città che si identifica nel connubio mare-terra, ospita uno degli eventi di punta dell’intera Macroregione adriatico-ionica: la quinta edizione di Tipicità in blu, il festival che promette un’immersione totale nelle atmosfere di questo angolo di Mediterraneo!

Nell’anno europeo del patrimonio culturale, Tipicità in blu accetta la sfida e si confronta con altre identità: l’Albania sarà l’ospite d’onore, con la città di Durazzo, la sua cucina e le sue tradizioni. Con Venezia, invece, in programma una rievocazione storica del tutto inedita! Tra gli eventi speciali, anche uno spettacolo con il noto geologo e conduttore televisivo, Mario Tozzi, che alla Mole Vanvitelliana presenterà “Mediterraneo. Le radici di un mito”, insieme al musicista Enzo Favata.

La manifestazione esplora tutti gli aspetti della cosiddetta blu economy, con proposte innovative e coinvolgenti per tutto il long week end, tra cibo, scienza e ricerca, pesca, nautica, sport, cultura e tradizione. Cucina marinara al centro dell’attenzione, con il Blu Village allestito dinanzi al Mercato Ittico. Da gustare moscioli, bombetti, sardoni e tante altre prelibatezze adriatiche accompagnate dai racconti dei pescatori e dai vini delle dolci colline marchigiane. Danze albanesi, spettacoli jazz ed i racconti del rione dei pescatori, animeranno il villaggio. Dal Mandracchio partiranno anche le mini crociere, caratterizzate da proposte gourmand da gustare a bordo di una motonave durante la suggestiva traversata che da Ancona conduce a Portonovo.

La Mole Vanvitelliana, cuore culturale ed artistico di Ancona, ospita un intenso e variegato programma. Laboratori per bambini e per adulti nel programma “Adriatico Lab”, approfondimenti a livello nazionale ed internazionale con le “giornate della pesca”, la mostra-mercato “un mare di libri” e il salone “Il Conero nel Calice”, l’inedita rassegna dei vini del Conero accompagnati da produzioni alimentari di qualità. A Marina Dorica protagonista la “Sailing chef”, originale regata a vela con concorso di cucina a bordo. Da non perdere il talk show “Oltre il limite”, con storie di vela e di mare raccontate dai protagonisti e la cerimonia di premiazione con il concerto a cura del P.I.F. Nei locali della città, Menù in blu ed Aperiblu attendono slow trotters e gourmet, con tutte le informazioni utili consultabili sulla app di Tipicità.