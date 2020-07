Tamberi lascia le Fiamme Gialle: «Sono grato, ma è ora di spiccare il volo»

«Dopo averci riflettuto a lungo, e nel rispetto di un rapporto franco e leale con la Guardia di Finanza e con il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, sono arrivato alla conclusione che è il momento di provare a spiccare il volo al di fuori del posto dove sono cresciuto». Con queste parole il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi annuncia la sua decisione di lasciare il gruppo sportivo della Finanza, di cui faceva parte fino a ieri.

«Sono entrato in questo Gruppo nel 2011, a 18 anni: un atleta che voglia eccellere ha bisogno di condizioni ideali, e le Fiamme Gialle sono state per me l'unico sostegno per anni. Siamo arrivati insieme, mano nella mano, a traguardi sportivi importanti e sono orgoglioso di averne vestito i colori. Con il tempo le cose cambiano, ma comunque resterò sempre grato al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle per avermi accompagnato in questi 10 anni di carriera. Ora è il momento di guardarsi intorno e capire con chi proseguire questo cammino». Un cammino che deve portare alle olimpiadi di Tokyo 2021, il sogno che il campione anconetano insegue da tanto, come aveva dichiarato durante il lockdown.