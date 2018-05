E' il giorno dell'Anconitana, si festeggia e si guarda al futuro: incontro Mancinelli-Marconi

E' il giorno della festa dell'Anconitana. Oggi pomeriggio con il derby contro i Portuali i dorici si congedano dal "Del Conero" e lo fanno organizzando una festa per tutti i tifosi, dove saranno presenti le glorie del passato. Da Gadda a Gigi Simoni, passando per Remo Gaetti, tante le bandiere sugli spalti per salutare e festeggiare la società biancorossa, reduce dalla netta e meritata vittoria del campionato di Prima Categoria.

SI PARLA DI FUTURO

Facciamo ordine. Il match contro i Portuali (all'andata finì 4-4 con un finale pirotecnico) andrà in scena alle 16.30. Un'ora e mezzo prima, alle 15 circa, la società ha organizzato una conferenza dove saranno presenti il presidente dorico Stefano Marconi, il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, il vice sindaco Pierpaolo Sediari e l'assessore allo sport Andrea Guidotti. Durante l'incontro si parlerà del progetto di ristrutturazione dello Stadio Dorico, oggetto nell'ultimo periodo di un vero e proprio dibattito anche durante la campagna elettorale in vista delle comunali di giugno, dei nuovi accordi stipulati dalla società per la crescita del proprio settore giovanile ed infine del possibile doppio salto di categoria con il ripescaggio dell'Anconitana al campionato di Eccellenza. Alla conferenza dovrebbero essere presenti anche gli altri candidati sindaco alle prossime amministrative del Comune di Ancona.

POI LA FESTA

Finito l'incontro con il sindaco i dorici scenderanno in campo nel derby con i Portuali. Sulle tribune, oltre alle massime autorità sportive e non, agli sponsor, alle scuole calcio della città, sono stati invitati tutti gli ex giocatori, dirigenti e presidenti che hanno scritto la storia biancorossa. La società ha confermato la presenza del presidente Remo Gaetti, della bandiera e capitano Massimo Gadda oltre che dell'ex tecnico Gigi Simoni, che proprio oggi presenterà a Filottrano il suo libro e che tornerà nel suo amato stadio per rivedere i tifosi che tanto lo anno amato nella sua avventura ad Ancona. Prima del match a partire dalle 15, esibizioni dei ragazzi del settore giovanile biancorossio che faranno da preludio all'ingresso in campo della prima squadra.

Gianluca Clementi