Quando la pausa è golosa: le migliori 10 gelaterie di Ancona e dintorni

Con il gelato si può anche pranzare o cenare e tra qualche settimana una puntatina in gelateria sarà praticamente d’obbligo. Che siate in vacanza sulla riviera o in città, vi troverete davanti a chissà quanti bravi gelatai. Noi ne abbiamo scelti alcuni che non si possono non andare a trovare. Prima della lista però vi segnaliamo l’annuale festival del gelato artigianale di Agugliano, dove ogni anno si ritrovano e si sfidano i migliori gelatieri d’Italia. Per il resto, fidatevi di noi.