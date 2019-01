Savoia-Benincasa, domenica l’ultimo open day

Ultimo appuntamento all’IIS Savoia-Benincasa domani, domenica 27 gennaio, dalle 10 alle 13 con gli open days, le speciali giornate di orientamento dedicate agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado che tra qualche mese dovranno decidere quale istituto superiore frequentare nel 2019. I ragazzi, accompagnati dai familiari potranno conoscere i docenti e gli studenti del liceo linguistico, scientifico, tecnico economico -ora anche a indirizzo sportivo- e del turismo, i quali fungeranno da ciceroni mostrando ai visitatori le aule, le attività e le metodologie di studio. Saranno illustrate le caratteristiche degli indirizzi, alcuni unici nella regione Marche come il liceo scientifico quadriennale delle scienze applicate ed esclusivi ad Ancona, come il corso Cambridge, unico indirizzo riconosciuto ed accreditato dal'Università di Cambridge ed appartenente alla rete Cambridge Italia. Tra le novità di quest’anno il nuovo indirizzo tecnico economico sportivo, unico in città, dove la formazione tecnica è coniugata con la possibilità di praticare un numero elevato di discipline (dall’atletica leggera al basket, dalla vela al volley, dalla scherma al tennis) grazie anche a convenzioni attive con il Coni.

Ecco di seguito tutti gli indirizzi del Savoia-Benincasa tra cui è possibile scegliere

LICEO SCIENTIFICO BASE

Offre una preparazione completa e adeguata a ogni indirizzo universitario, poiché fornisce allo studente un approccio metodico e cognitivo versatile, spendibile sia nelle facoltà quali medicina, matematica, architettura che in quelle storico-umanistiche. Quello che resta dopo il diploma, infatti, è il metodo di studio, l’abitudine alla concentrazione e la capacità di problem solving, essenziale nell’approccio culturale in generale.

LICEO LINGUISTICO

Sei curioso di conoscere tradizioni e civiltà straniere? Hai una grande passione per le lingue? Vuoi conoscere luoghi, incontrare persone, scoprire le similitudini ed accettare senza pregiudizi le differenze? Allora la scelta giusta è il liceo linguistico. Il Liceo linguistico apre le porte a nuovi orizzonti e ad un mondo di conoscenza del diverso, consentendo agli studenti di conoscere tre lingue e tre culture diverse dalla propria. Lo studente indirizzato al mondo delle lingue sviluppa quell’apertura al dialogo e alla tolleranza e alla scoperta del diverso che lo contraddistingue. Impara a dare valore a culture, società e realtà lontane dalla propria, e si affaccia al mondo del lavoro con una marcia in più, con competenze linguistiche acquisite grazie ad una didattica trasversale, moderna e più focalizzata alla pratica. Apprende, inoltre, a lavorare in gruppo, lasciandosi alle spalle paure e timori di esprimersi.

INDIRIZZO TECNICO - MANAGEMENT E MARKETING DELL'IMPRESA SPORTIVA

Un indirizzo che guarda al futuro, alle nuove professioni legate al management dell'impresa sportiva. Perché pur rappresentando una novità nel panorama dell'offerta formativa, è un modello già collaudato a partire dall'anno scolastico 18-19. Che cosa si studia? Si pratica sport in modo rigoroso; il diritto e l'economia aziendale, discipline cardine del percorso, approfondiscono aspetti giuridico - aziendali legati al mondo dello sport; le discipline umanistiche, linguistiche, matematiche e scientifiche contribuiscono alla formazione di uno studente vivace nella comunicazione, autonomo nel problem solving, responsabile e con una spiccata propensione alla socialità e al team work. Lo sport è il trade union fra le discipline, che collaborano mediante programmi trasversali, rendendo la didattica dinamica e attiva. E’ rivolto a ragazzi e ragazze che si riconoscono nella sfera valoriale ed etica dello sport, che sanno accogliere le nuove sfide con entusiasmo, impegno e responsabilità. A tutti gli adolescenti curiosi, motivati, abituati a coniugare studio e pratica sportiva.

LICEO QUADRIENNALE DELLE SCIENZE APPLICATE

Un’ora in più al giorno e, a settembre, cominciare la scuola 15 giorni prima, ecco quello che ti chiediamo: in cambio ti offriamo un corpo docente stabile e appositamente formato ai metodi didattici in linea con le più recenti ricerche sull’apprendimento, un percorso di studi personalizzato in base ai tuoi livelli di competenza, un tutor personale che accompagna il tuo percorso e ti guida a superare eventuali difficoltà, la possibilità di scegliere percorsi opzionali detti High Level gestiti da esperti esterni, un’ottima preparazione in itinere per l’accesso alle più prestigiose università italiane ed estere e guida all’application agli atenei stranieri. Senza dimenticare l’innovativa proposta didattica e metodologica che ormai da anni contraddistingue tutto il nostro istituto.

INDIRIZZO INFORMATICO

Hai scelto il liceo scientifico perché desideri ricevere una preparazione competa ed equilibrata ma vuoi approfondire anche gli aspetti informatici-tecnologici della cultura scientifica? Sei curioso e ti piace capire come funziona la realtà intorno a noi? Ti appassionano coding e robotica? Allora questo è il corso che fa per te. Con due ore di informatica in tutti e cinque gli anni (e senza rinunciare al latino) potrai imparare a lavorare in gruppo utilizzando normalmente i nostri spazi flessibili, le nostre aule 3.0 e le nostre dotazioni tecnologiche (robot, schede, sensori, stampante 3D). Abbiamo pensato per te un percorso di 5 anni completo e all’avanguardia che abbraccia tutti gli aspetti dell’informatica: quelli scientifici (computer science), quelli tecnologici (information technology) e quelli relativi all’alfabetizzazione digitale (digital literacy), il tutto all’interno delle ore curricolari e con la guida di docenti esperti. Questa opzione, grazie alla programmazione e al problem solving, promuove il ragionamento puro e la logica, qualità che spenderai in futuro in qualunque percorso sceglierai di intraprendere.

LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE INTERNATIONAL

Unico ad Ancona, il Liceo Scientifico Cambridge International offre un approccio di eccellenza allo studio delle discipline e permette di apprendere la lingua inglese a livelli elevati di competenza comunicativa. A differenza di tutti gli altri corsi l’orario di inglese è potenziato e il docente è affiancato da un madrelingua. Oltre a ciò due discipline del curricolo, generalmente di carattere scientifico, vengono studiate in doppia lingua e sia nel programma italiano che in quello inglese. Il corso è autorizzato dall’Università di Cambridge e permette il conseguimento delle certificazioni internazionali di livello I.G.C.S.E. in English as a Second Language (Count-in speaking), Biology e Mathematics (e/o altra materia scientifica) rilasciate da University of Cambridge – Cambridge Assessment International Education. Il Cambridge IGCSE è un passaporto internazionale verso il progresso, riconosciuto dalle migliori università e dai principali datori di lavoro nel mondo come attestazione di capacità accademica.