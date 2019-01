Meno infortuni in ospedale, bilancio positivo: -20%

È positivo il bilancio stilato dai vertici dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti rispetto agli incidenti sul lavoro. Nel corso del 2018 se ne sono verificati 2019, in calo del 20% rispetto all'anno precedente. La maggior parte delle denunce di infortunio arriva dal rischio biologico legato al contatto con i paziente e alla possibilità di contrarre virus o batteri: 83 casi nel 2018 contro i 105 del 2017.

Seguono i rischi legati alla movimentazioni di pazienti e carichi (83) e le denunce per cadute e scivolamenti, conta dalla quale non mancano le aggressioni (55). «Questo conferma la bontà delle politiche aziendali che, investendo in sicurezza e in prevenzione, garantisce ai dipendenti la presenza di un ambiente sicuro e idoneo allo svolgimento della professione di operatori preposti alla tutela della salute» dicono dalla direzione generale.