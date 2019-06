Biblioteca non a norma, il sindaco: «Lunedì chiusa la Benincasa»

«La biblioteca comunale oggi, è la nostra istituzione culturale che ha maggiore bisogno di interventi. Lo sapevamo, ed è per questo che nel bilancio 2019 abbiamo una voce espressamente dedicata a questa spesa. La spesa prevista in bilancio riguarda sia l'adeguamento degli impianti, sia la riorganizzazione degli spazi con lo spostamento dei servizi al pianoterra, ingresso in piazza del Plebiscito e migliore accessibilità». Così il primo cittadino Valeria Mancinelli commenta la serie di irregolarità riscontrate in uno degli immobili di competenza del Comune di Ancona: la biblioteca comunale. Infatti, a seguito di un esposto anonimo, è scattato il sopralluogo dei vigili del fuoco nei locali di via Bernabei, dove sono state riscontrate diverse violazioni alle normative in materia di sicurezza e antincendio. Così i tecnici di piazza 24 Maggio hanno deciso: biblioteca chiusa entro la fine del mese e non, come ogni anno, ad agosto.

«Grazie anche al confronto e alla collaborazione con i Vigili del Fuoco - continua il primo cittadino - è apparsa l'esigenza di anticipare i tempi dei lavori. Procederemo iniziando nel periodo estivo, cosa che creerà meno disagio agli utenti. Nel frattempo, il servizio cultura organizzerà i servizi di prestito sia in centro città sia mediante il potenziamento della rete delle biblioteche di quartiere, come già previsto. La sede della Benincasa sarà chiusa da lunedì prossimo. Per gli orari delle altre sedi e per le operazioni relative a prestito e consultazioni verranno fornite a breve tutte le informazioni, anche relativamente alla tempistica dei lavori, al termine dei quali avremo una biblioteca più funzionale che, successivamente, sarà collegata ad altri spazi di cultura cittadini, in primis il museo della città».