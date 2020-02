Coronavirus, la proposta di Rifondazione Comunista: «Mascherine e disinfettanti gratis»

«L’emergenza coronavirus sta creando una grande confusione e mette in luce i limiti di tanti presidi istituzionali, basti per questo il siparietto tra il presidente della regione Ceriscioli e quello del Consiglio Conte, il primo che emana l’ordinanza di chiusura delle scuole, l’altro che a due gironi dall’emergenza non ha saputo ancora dare indicazioni chiare alle regioni e agli enti locali». Rifondazione Comunista Marche interviene sulla vicenda coronavirus, in particolare sulla questione delle mascherine introvabili nelle farmacie (GUARDA IL VIDEO)

«Ogni emergenza ha i suoi sciacalli e le sue vittime - prosegue la nota- purtroppo ecco gli avvoltoi in borsa ma peggio la scomparsa delle famose “mascherine” e dei disinfettanti o la crescita esponenziale dei loro prezzi. Avanziamo una proposta di buon senso che deve però essere immediata, la distribuzione gratuita attraverso i presidi sanitari e i medici di base delle mascherine e dei flaconi di disinfettante, da assegnare nominativamente. Ai comuni chiediamo invece di vigilare con attenzione sul rischio di aumento generalizzato dei prezzi dei generi alimentari. Polemiche e j’accuse possono attendere».