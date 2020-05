Bicicletta per bambini, questione di pollici: come scegliere la misura giusta

Attività all’aria aperta, finalmente si può. La possibilità di rimettersi in bicicletta e le belle giornate rappresentano un’ottima occasione per far divertire anche i più piccoli, costretti da due mesi di lockdown. Questa è un’attività anche formativa, perché insegna ai più piccoli a stare in equilibrio (con conseguenti buoni risultati sull’autostima). Ogni bimbo però ha bisogno della sua bicicletta, almeno per quanto riguarda le misure.

Raccomandazioni

Inutile dire che prima di far salire il bimbo sulla bici bisogna fargli capire l’importanza dell’indossare il casco e, per una maggiore precauzione, ginocchiere e gomitiere.

Le misure

Le taglie delle biciclette per bimbi tra 1.35 e 1.55 metri si misurano in pollici ( “ ), e vanno da un minimo di 10 ad un massimo di 24 (misura delle ruote).

Per i più piccolini (a partire dai due anni), viene consigliata la bicicletta senza pedali, ottima per imparare a stare in equilibrio spingendosi semplicemente con i piedi. Questo modello rientra tra quelli da 10”.

Tra 2 e 5 anni

Si possono acquistare i modelli con le ruote che misurano dai 12 ai 24 pollici. Le taglie più piccole riguardano ancora le bici senza pedali mentre, avvicinandosi ai cinque anni, l’acquisto si orienta verso quelle a pedali. Per queste ultime si può godere inizialmente dell’ausilio delle rotelle, anche se alcuni pedagogisti dell’infanzia le sconsigliano. Senza rotelle, infatti, i piccoli si abituano più rapidamente a stare in equilibrio.

Tra i 5 e i 10 anni

La misura della bicicletta da considerare va dai 14 ai 18 pollici. Si tratta di un'età in cui già si hanno i propri gusti e le proprie preferenze: è importante quindi coinvolgere il bambino nella scelta del colore e nel modello. Per quanto riguarda le sicurezza, invece, si consiglia di valutare i materiali che compongono il mezzo, in quanto verso i dieci anni di età la velocità raggiunta in sella inizia ad essere sostenuta.

Tra i 10 e i 14 anni

Compiuti i 10 anni è il momento di valutare i modelli che misurano dai 18 pollici in su, facendo sempre attenzione ai materiali per le sicurezza e al modello/colore che soddisfino i gusti del bambino. Un altro aspetto molto importante in termini di sicurezza riguarda le regole da seguire in strada. Quando il bimbo si avvicina ai 14 anni inizierà a spostarsi, magari insieme ad altri amici. Fondamentale in questo caso l’intervento dei genitori, che dovranno spiegare al ragazzino le regole base del Codice della Strada.

La tabella

Di seguito la tabella da “altezza bimbo-pollici” da consultare prima di acquistare la bicicletta:

• tra 85 cm e 1 m bici 10 pollici (tricicli e biciclette senza pedali)

• tra 90 cm e 1,05 m bici da 12 e 14 pollici

• tra 1,05 m e 1,20 m bici da 16 pollici

• tra 1,20 m e 1,35 m bici da 20 pollici

• tra 1,35 m e 1,55 m bici da 24 pollici

Negozi di biciclette ad Ancona e dintorni

Copparo Bike Store, via Fioretti 6

Dechatlon, via del Campo di aviazione (Camerano)

Toys Center, via Alessandro Volta 13 (Aspio)

Sergio Tesei, Corso Carlo Alberto 18

Mountainbike shop, via Benedetto Croce

Dadi e Mattoncini, corso Stamira 61

Iperbimbo, via 1 maggio 25

Cicli Adriatica, via Vinicio Rossi 1

Burton Snowboard Company, via Flaminia 224

Cicli sport Cingolani, Pianello di Ostra

Le Velò, via Marconi 166, Jesi