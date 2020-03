Sostenibilità ambientale, nuovo impianto di trigenerazione nel cantiere Super Yacht Yard

ANCONA – Investimento in sostenibilità per la Super Yacht Yard di Ancona, appartenente al Gruppo Ferretti. È stato infatti attivato un impianto di trigenerazione in grado di abbattere il fabbisogno di energia elettrica e termica necessaria a climatizzare gli ambienti di produzione, rispondendo alle esigenze produttive del cantiere nautico, il cui stabilimento si estende su una superficie di oltre 25.000 metri quadri coperti e richiede un costante controllo della temperatura.

Ad ideare il progetto di efficientamento, Samso Spa, Energy Service Company (E.S.Co.), attiva in Italia nella progettazione, realizzazione e finanziamento d’interventi di efficienza energetica, che dopo aver realizzato un’attenta diagnosi energetica, ha proceduto all’installazione dell’impianto di trigenerazione che produce energia elettrica, termica e frigorifera. Nel dettaglio, all’interno dell’impianto è presente un cogeneratore alimentato a gas ad alto rendimento, dalla potenza elettrica di 500 kWe e potenza termica 600 kWt e un assorbitore di 460 kWf per la produzione di acqua gelida per il raffrescamento che sfrutta l’energia termica recuperata dall’impianto. Complessivamente l’intervento a regime porterà alla riduzione di circa il 79% della richiesta di energia elettrica e del 32% di energia termica, stimando un risparmio annuo di energia primaria del 20%. Samso ha realizzato questo progetto in E.S.Co., fungendo da soggetto finanziatore.

«Il tema della sostenibilità oggi è sempre più rilevante nelle scelte aziendali – dichiara Igor Bovo, AD di Samso S.p.A. - . Questo impianto si inserisce in un piano di riqualificazione energetica dell’area del cantiere nautico e si integra con la politica ambientale adottata dal Gruppo. Samso ha già realizzato progetti di efficientamento in altri cantieri nautici in Italia, proponendo interventi in grado di migliorare la competitività diminuendo il fabbisogno energetico, sfruttando fonti rinnovabili e l’autoproduzione di energia elettrica, una scelta ormai d’obbligo per tutte le aziende a favore dell’ambiente, determinate a ridurre l’impronta ecologica dei propri processi produttivi». Nell’area del cantiere, Ferretti Group ha inoltre installato un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e la riconversione degli impianti di illuminazione con lampade LED.