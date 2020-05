Università, al via il test sulle mascherine al LABC19

ANCONA - L’uso delle mascherine contro il Covid-19 è diventato fondamentale come la necessità di distribuire grandi quantità di questi presidi al personale sanitario e alla cittadinanza in tempi rapidi. In questa cornice l’Università Politecnica delle Marche, ed anche l’Università di Camerino, a fronte delle richieste della Regione Marche, della Camera di Commercio delle Marche e delle associazioni di categoria, si sono subito attivate per eseguire i test di efficacia e sicurezza sulle mascherine chirurgiche. Nasce da questa esigenza il servizio di test che l’Univpm offrirà, attraverso il centro LABC19 (https://labc19.univpm.it), con la finalità di incentivare, potenziare ed implementare attività utili alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19, svolgendo ricerca e offrendo servizi di prove sperimentali.



Il Centro LABC19 è una struttura interdipartimentale che raggruppa competenze multidisciplinari, di carattere ingegneristico, fisico, chimico, biologico, microbiologico e medico. Partecipano 4 dipartimenti dell’Univpm: il DISVA Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, il SIMAU Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica, il DSBSP Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica e il DIISM Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche.

