Benvenuti Erasmus, la Politecnica li porta alla scoperta delle bellezze di Ancona

ANCONA - Giorante di benvenuto per gli studenti Erasmus in arrivo alla Politecnica. I ragazzi, fino al 14 Febbraio 2020, saranno accolti all’Università Politecnica delle Marche che in collaborazione con l’associazione studentesca Erasmus Student Network Ancona (ESN Ancona) ha organizzato una serie di eventi per dare loro un caloroso benvenuto. Già ieri, dopo la registrazione, i ragazzi sono stati accompagnati in un tour della città. Gli Erasmus Welcome Days sono uno dei tanti progetti attivi per promuovere la mobilità internazionale: grazie a conferenze, attività e visite guidate, gli studenti internazionali avranno modo di conoscere, sin da subito, i loro compagni di avventura, il corpo docente e amministrativo con cui dovranno interfacciarsi e la città di Ancona. Gli studenti in arrivo all’Unvipm con progetti internazionali per studio o tirocinio, da settembre 2019 a luglio 2020 sono 185 da 29 Paesi diversi.

Gli studenti aiutano gli studenti

ESN Ancona è un’associazione studentesca senza scopo di lucro che si pone l’obiettivo di promuovere e favorire la mobilità in ambito universitario e si fonda sul concetto “students helping students”. Infatti, tutte le iniziative messe in campo sono organizzate e portate avanti da studenti che hanno vissuto esperienze di studio all’estero e che offrono volontariamente il proprio tempo e le proprie capacità per aiutare gli studenti stranieri ad ambientarsi nell’università e nella città ospitante.

Il programma

I ragazzi sono stati accolti martedì 11 Febbraio con una conferenza di benvenuto alle 11:00 alla Facoltà di Economia dell’UNIVPM. Nel pomeriggio è stata organizzata una visita guidata ad Ancona nei maggiori punti di interesse della città. Mercoledì 12 Febbraio i volontari di ESN Ancona presenteranno la loro associazione, le attività ed i viaggi organizzati per tutto il semestre. A seguire un tour per le strutture dell’Ateneo. Giovedì 13 Febbraio ci sarà la visita alla Pinacoteca civica Francesco Podesti ed infine venerdì 14 Febbraio si visiteranno le città di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto città che tra l’altro ospitano alcuni corsi di studio Univpm.