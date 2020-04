Dal marketing digitale alla lievitazione del pane, i seminari dell’Università su Youtube

«In questo momento di attività a distanza l’Università Politecnica delle Marche ha pensato di dare un segnale di presenza e sostegno a tutta la comunità, offrendo un contributo di carattere formativo. Siamo pienamente convinti che mettere in circolo conoscenze, soprattutto adesso, permetterà di rinsaldare i legami già esistenti e di crearne di nuovi- scrive l'Università Politecnica delle Marche in una nota stampa- da questa idea nasce il format “Gli incontri di Univpm” un ciclo di seminari online che affronteranno tematiche diverse, con docenti provenienti dalle nostre aree culturali Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze, pensati per raggiungere un vasto pubblico e non perdere il legame con il territorio».



Il ciclo di seminari è un’iniziativa del Rettore Prof. Gian Luca Gregori, curata dal Prof. Francesco Maria Chelli, referente di Ateneo per le relazioni con il territorio. I video saranno disponibili sul canale YouTube e sui social dell’Univpm a partire dalle date segnalate. Si tratta del primo ciclo di seminari al quale seguiranno altri appuntamenti.



- Giovedì 9 Aprile 2020

“Il marketing digitale: da opportunità per pochi a necessità per tutti”

Prof.ssa Federica Pascucci, Docente di Fondamenti di Marketing digitale e di Marketing

presso il Dipartimento di Management della Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Univpm.

- Sabato 11 Aprile 2020

“L’Informatica: una nostra alleata contro il coronavirus”

Prof. Domenico Ursino, Professore Ordinario in Ingegneria del Software e Data Science presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione della Facoltà di Ingegneria dell’Univpm.

- Mercoledì 15 Aprile 2020

“Il servizio sanitario italiano alla prova del coronavirus.”

Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli, Professore Ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali della Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Univpm.

- Giovedì 16 Aprile 2020

“Lievitazione naturale: dal pane tradizionale al pane del futuro?”

Prof.ssa Lucia Aquilanti, Professore Associato in Microbiologia agraria del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari, ed Ambientali (D3A) dell’Univpm.