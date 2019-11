Un centro polifunzionale nella scuola di Lollo, apre il “Future Lab Lorenzo Farinelli”

Il Savoia Benincasa ricorda Lorenzo Farinelli, il medico e attore scomparso prematuramente lo scorso febbraio stroncato da un linfoma non-Hodgkin. Giovedì 5 dicembre, proprio nella scuola in cui Lollo studiò, aprirà il “Future Lab Lorenzo Farinelli”. Si tratta di uno spazio polifunzionale dedicato all’apprendimento e aperto anche alla comunità. Un vero e proprio centro civico in cui gli studenti potranno cimentarsi nell’artigianato digitale creando contenuti in realtà virtuale avanzata, entrare in contatto con la robotica didattica e sfruttare gli spazi di produzione foto e video. Il laboratorio però sarà aperto anche alle attività pomeridiane per bambini e adulti.

«Lorenzo era un mio studente- ha detto la dirigente scolastica Alessandra Rucci- la sua storia ci ha toccato il cuore come all’Italia intera e ci siamo chiesti come potevamo far nascere qualcosa di buono da quella tragedia. Una via possibile era proprio quella di legare il suo nome a un progetto che vuol far crescere le attitudini alla ricerca e alla creatività. Caratteristiche che erano anche dello stesso Lorenzo».