Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 27 al 29 luglio

Arriva il weekend che porta con sé anche l'eclissi e la celebre "luna di sangue": per viverla al cento per cento ci sono tante iniziative in tutto il territorio marchigiano e, ad Ancona, si può godere di questo raro fenomeno all'Osservatorio di Pietralacroce dove si tiene la cena con le stelle, mentre, alla Selva di Gallignano, si gusta insieme allo spettacolo itinerante Tinte di luna. Spazio dunque al romanticismo e al teatro, ma anche alla musica e ai concerti del fine settimana: al Porto antico c'è il celebre rapper Frankie Hi-nrg seguito da beat festival, uno spazio per veri appassionati del genere. Al Mamamia si balla con il gruppo raggae pugliese Boomdabash e al Lazzabaretto esplodono i bassi mentre alla Rotonda ci si scatena con il ritorno del party Rosso di sera. Al bar Fargo, all'interno del parco del Cardeto, un giovane cantautore si esibisce mostrando il suo talento con la chitarra.

Non possono mancare le piacevoli serate estive a partire da piazza Salvo D'Acquisto con il Ponterosso festival, la gara canora presentata da Roberto Cardinali; mentre, al teatro di Paglia Mareverde, va in scena il gran finale in musica per beneficenza e alla Mole Vanvitelliana la fondazione Salesi festeggia il compleanno in nome della solidarietà. All'anfiteatro romano di Castelleone di Suasa al via il festival InSuasa 2018, mentre a Loreto il grande scrittore e presentatore Corrado Augias illumina il pubblico con le sue perle di saggezza. A Sassoferrato è tempo di rievocazioni storiche con addestramenti e battaglie nel campo del Sentinum mentre, in questo borgo suggestivo, il giornalista Paolo Mastri presenta il suo libro "Tutto così in fretta" .