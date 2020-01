Alla Galleria Conero la Befana della Croce Gialla di Ancona insieme ai mezzi d'epoca

ANCONA - La Befana alla galleria del Centro Commerciale Conero, il Babbo Natale in piazza Roma. Quella del 6 gennaio si preannuncia come una giornata particolarmente movimentata per i volontari della Croce Gialla di Ancona. Dalle 16 alle 19 infatti all'interno della galleria del Centro Commerciale Conero ci sarà la Befana della Croce Gialla un evento organizzato dall'agenzia BC-Events di Belfiore Cristiano in collaborazione con il club Auto e Moto storiche di Ancona.

In esposizione ci saranno delle auto d'epoca oltre ad una ambulanza degli anni 60 di proprietà della Croce Gialla di Ancona. Alle 18 invece in piazza Roma la Befana organizzata dal comune di Ancona andrà ad incontrare sul palco il Babbo Natale della Croce Gialla già protagonista ai mercatini di Natale nello scorso mese di Dicembre. Un modo davvero originale per chiudere queste feste che hanno visto tanta gente arrivare nel centro di Ancona.