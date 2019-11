L'Ente Nazionale Protezione Animali e l'associazione Cani e Gatti solo per Amore organizzano per sabato 30 novembre alle ore 16.30 un evento rivolto ai cittadini, dal titolo" Come accogliere il cane in modo consapevole". L’ appuntamento è per sabato 30 Novembre alle ore 16.30, presso i locali della Croce Gialla in via Ragusa 18. Ingresso libero.

L'educatrice cinofila Michela Severini e il dott. Muller, dell'ambulatorio Parco Tiziano, forniranno preziosi consigli per instaurare un corretto rapporto con il proprio beniamino, soprattutto a chi sta valutando di “allargare” la propria famiglia oppure ha da poco un cane con sé. I due professionisti risponderanno anche alle domande di chiunque abbia dubbi o problemi sulla gestione del proprio amico a quattro zampe. Si ringrazia la Croce Gialla di Ancona per la disponibilità.