Giornata della trasparenza, tanti i giovani all'iniziativa al Pergoli di Falconara

C’erano anche tanti giovani questa mattina al Centro Pergoli alla Giornata della trasparenza, organizzata dal Comune di Falconara per far conoscere tutti gli strumenti messi in campo dalla pubblica amministrazione per agevolare il rapporto con i cittadini e garantire la trasparenza, in funzione anticorruzione. A fare da relatori il segretario generale del Comune Francesco Maria Nocelli, responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che ha parlato di ‘Trasparenza amministrativa e diritti di accesso nell’ente locale. Presupposti, modalità di esercizio e limiti’; la dirigente Daniela Del Fiasco, a capo del settore Servizi di amministrazione generale, che ha parlato de ‘Il Piano della performance quale strumento di raccordo tra trasparenza, programmazione e rendicontazione’; Mauro Pierpaoli, dirigente del settore Servizi di gestione finanziaria e contabile, che ha parlato di ‘Strumenti di comunicazione dell’ente locale. Il Comune dialoga con il cittadino’.

I lavori sono stati introdotti dal saluto del sindaco Stefania Signorini. Al convegno hanno partecipato alcuni studenti dell’istituto superiore Cambi-Serrani e i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze: insieme al minisindaco Jacopo Ragni c’erano il vice Lorenzo Pacchiarotti, Lorenzo Boccolini, presidente della commissione Sport, Niccolò Adamo Galatello, presidente della commissione Comune-Ambiente, Giulia Montebelli, consigliera di maggioranza della commissione Assistenza ai disabili, Filippo Bonvini, consigliere di maggioranza della commissione Sport, Gianluca Principi, consigliere di minoranza della commissione Comune-Ambiente, Anna Marchegiani, consigliera di minoranza della commissione Sport e Francesco Mosca, consigliere di minoranza della commissione Scuola.