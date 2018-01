Aggredita mentre era in auto e poi stuprata, donna in ospedale: caccia a due uomini

Era nella sua macchina, ferma ai lati della strada quando si sono avvicinati due uomini, hanno aperto lo sportello e l’hanno seviziata usando un oggetto. E’ l’incubo vissuto ieri da una donna di 41 anni mentre si trovava in via Barcaglione. Erano circa le 18 quando al 118 è arrivata la chiamata choc: «Aiuto, sono stata violentata». Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno immediatamente trasportato la vittima al Pronto Soccorso del Salesi, scortati da due pattuglie dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Ancona.

Tra le lacrime e l’ansia da smaltire, ieri sera la donna ha provato a fornire agli investigatori la versione più chiara possibile. Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe fermata con la macchina a lato di via Barcaglione per poi aprire la portiera. In quel momento le sono arrivati addosso i due energumeni. L'hanno strattonata e poi hanno iniziato a palpeggiarla nelle parti intime, usando anche un oggetto per seviziarla, mentre le riferivano frasi sconce e mortificanti. Poi l'hanno lasciata lì e lei, sotto choc, è risalita in auto per poi arrivare ad Ancona a casa dei genitori, dove ha allertato i soccorsi. Non una violenza sessuale completa. E allora perché quella violenza e perché proprio lei? I motivi della barbaria sono ancora tutti da capire e forse oggi, quando i carabinieri cercheranno di parlare nuovamente con la donna, si potrà fare un po' più di chiarezza.