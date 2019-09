Tubatura rotta sulla Flaminia, malori per il gas: ragazzina di 13 anni portata all'ospedale

Caos e malori a causa della rottura di una tubatura del metano alla Palombella. Il gas che si è rapidamente propagato nella zona, penetrando nelle abitazioni, ha reso l’aria irrespirabile e, purtroppo, c’è chi si è sentito male. Due persone sono finite all’ospedale.

Paura, in particolare, per una ragazzina di 13 anni che era appena tornata a casa da scuola quando ha accusato giramenti di testa e problemi respiratori. Il padre l’ha subito caricata in auto e accompagnata al pronto soccorso di Torrette dove, al momento, è trattenuta in osservazione. Il 118, intervenuto con un’ambulanza della Croce Gialla, ha invece soccorso una ragazza di 21 anni e la madre di 47 che, sempre a causa della prolungata inalazione del gas, hanno accusato lievi malori. Entrambe sono state portate a Torrette per accertamenti.

Anche una signora di 67 anni, residente in una delle abitazioni evacuate lungo la Flaminia, si è sentita poco bene: ha vomitato e ha avuto un principio di svenimento, ma poi si è ripresa e non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.

