Scoppia una tubatura del gas, strada chiusa e linea ferroviaria interrotta: è il caos

Prima il crollo di una linea aerea lungo il collegamento ferroviario e poi l’esplosione di una tubatura del gas in strada ed è il caos per la viabilità automobilistica e ferroviaria ad Ancona e provincia. Il primo problema è stato un guasto tecnico avvenuto stamattina lungo la linea ferroviaria, all’altezza di Marzocca, dove è crollata la linea aerea. Un fatto che, di per sé, aveva bloccato la circolazione dei treni tra Senigallia e Falconara. Poi la rottura di un tubatura del gas alla stazione dorica e così, al momento, tutta la circolazione ferroviaria da Senigallia ad Ancona è off limits. Ci vorranno almeno 4 ore per riparare solo la linea aerea e, da lì, Ferrovie dello Stato fa sapere che la circolazione sarà comunque a senso unico alternato. Si prevedono grossi disagi per treni in partenza e in arrivo con ritardi anche di diverse ore. Solo per arrivare a Rimini, adesso ci vogliono 30 minuti più del solito e i tempi di ritardo sono destinati ad accumularsi.

Residenti evacuati e disagi in strada

Paura anche per alcuni residenti, circa 50, che abitano a ridosso della perdita e che sono stati evacuati dai loro appartamenti. La rottura della condotta del gas ha creato inoltre notevoli disagi al traffico stradale. In questo momento infatti la Polizia Municipale ha bloccato la circolazione lungo la Flaminia in un raggio di diverse centinaia di metri intorno a piazza Rosselli. Le auto non passano e ci sono solo i vigili del fuoco per riparare la fuoriuscita di gas all’altezza del negozio Acqua e Sapone, a fianco della pompa di benzina.

