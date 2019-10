Pedinamenti, telefonate e sms minatori alla ex: stalker arrestato sotto casa della suocera

Nonostante il giudice gli avesse impedito di avvicinarsi all’ex fidanzata, lui ha continuato a stalkerizzarla, tempestandola di telefonate e messaggi vocali. Si è ripetutamente presentato sotto casa sua e del nuovo fidanzato di lei e perfino davanti all’abitazione dell’ex suocera, a Palombina.

E’ qui che nella notte tra lunedì e martedì i carabinieri di Collemarino, guidati dal comandante Giuseppe Colasanto, hanno arrestato il 36enne jesino, ora rinchiuso in carcere a Montacuto. La vittima, una 27enne falconarese, l’aveva denunciato a inizio settembre perché le stava rovinando la vita: la perseguitava, la pedinava, non smetteva di chiamarla e di scriverle messaggi minatori e ingiuriosi. Tutto perché non accettava la fine della loro love story.

Accecato dalla gelosia, lo stalker ha continuato a presentarsi sotto casa sua, noncurante del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza, imposto appena 10 giorni prima dal gip Carlo Cimini. Lunedì notte, attorno alle 2,30, i carabinieri l’hanno sorpreso mentre era chiuso nella sua auto, sotto casa della madre di lei: per questo è scattato l’arresto in flagranza.