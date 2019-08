Va dalla moglie, trova la polizia: pusher finisce in manette

Spacciava cocaina a Chiaravalle, nei pressi di casa sua, ma gli affari sono finiti stamattina quando i poliziotti della squadra Mobile lo hanno arrestato sotto l'abitazione. Gli agenti della sezione antidroga, coordinati dal capo della Mobile Carlo Pinto, hanno bloccato il 65enne chiaravallese mentre stava raggiungendo sua moglie.

Il controllo domiciliare ha poi portato alla luce circa 40 grammi di cocaina pronta ad essere spacciata, ma anche diversi bilancini di precisione e 1.200 euro in contanti. Durante la perquisizione, la coppia ha opposto non poca resistenza e alla fine entrambi sono stati portati in questura. Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza di reato e si trova tuttora ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

