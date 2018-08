Sopralluogo alla raffineria: «Individuate situazioni critiche»

E’ durato circa sei ore il sopralluogo all’interno della raffineria Api di Falconara, affidato a un gruppo di lavoro di cui fa parte anche un ingegnere del Comune falconarese e disposto dal Comitato tecnico regionale dei vigili del fuoco, per verificare il rispetto delle prescrizioni impartite dallo stesso Ctr dopo l’incidente dell’11 aprile al serbatoio TK61.

Il Comune di Falconara, attraverso una nota, spiega che «durante il monitoraggio all’interno dello stabilimento, cominciato alle 8.30 di questa mattina, sono state notate alcune situazioni critiche. Queste saranno comunicate al Ctr, che farà approfondimenti e valuterà le eventuali misure da adottare». In attesa di vederci chiaro il Comune, a domanda specifica, non ha voluto spiegare il tipo di criticità emersa. L' amministrazione non ha infatti specificato se quanto portato alla luce dal controllo riguarda un problema di vetustà degli impianti oppure operazioni non conformi alle procedure di manutenzione previste. Il gruppo di lavoro incaricato di compiere le verifiche dal Comitato tecnico regionale è composto da due ingegneri dei vigili del fuoco, da un ingegnere della Regione Marche, da un rappresentante della Capitaneria di Porto, da un ingegnere dell’Arpam, oltre che un funzionario del Comune di Falconara. Dopo i controlli sul campo, i tecnici hanno chiesto di esaminare i documenti della manutenzione e della conduzione degli impianti. I sopralluoghi sono cominciati il 5 luglio e quello di oggi era il terzo programmato. Sono stati passati in rassegna otto serbatoi (non il TK61, che è ancora sotto sequestro) alla presenza di responsabili e tecnici della raffineria. Il sindaco Stefania Signorini, che parteciperà al prossimo tavolo del Comitato tecnico regionale del 23 agosto, si riserva di commentare l’esito del controllo dopo la riunione tecnica.