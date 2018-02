Avvocati, Serenella Bachiocco confermata Presidente dell’Ordine

I 14 eletti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati si sono riuniti in mattinata con all’ordine del giorno la designazione degli incarichi. Serenella Bachiocco è stata confermata nel ruolo di Presidente, così come sono stati confermati Luca Pancotti nel ruolo di vice Presidente e Paola Terzoni nel ruolo di Segretario. Designato nel ruolo di tesoriere Maurizio Miranda. I consiglieri resteranno in carica per l’anno 2018. Quindi saranno indette nuove elezioni per quadriennio successivo.

ECCO TUTTI I CONSIGLIERI