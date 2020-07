Arriva il semaforo sulla strada di Portonovo, esperimento di viabilità da e verso la baia

Un impianto a due lanterne semaforiche sarà installato tra la rotatoria a monte e la baia di Portonovo, forse già entro la fine dell’estate. Lo ha annunciato l’assessore alla sicurezza Stefano Foresi in consiglio comunale, rispondendo all’interrogazione del capogruppo FdI Angelo Eliantonio.

In consiglio Eliantonio ha chiesto conto dell’esito dell’incontro tra i rappresentanti sindacali di Conerobus e il Comune, convocato lo scorso 10 luglio proprio per discutere temi tra cui la viabilità da e verso la baia ma anche la sicurezza sulla nuova pista ciclabile degli Archi. Foresi ha spiegato che è già pronto un preventivo per due lanterne, attivabili dal conducente dell’autobus tramite un telecomando, dal costo complessivo di quasi 20mila euro (compresi mezzi e manodopera). L’intenzione è quella di installare un impianto in direzione baia a ridosso della rotatoria a monte, all’altezza del primo belvedere, mentre quello in risalita sarebbe posizionato a distanza di 400 metri. Una misura sperimentale che dovrebbe, nelle speranze di Palazzo del Popolo, alleggerire il tasso di pericolosità della strada. «Vorrei farlo entro l’estate e con almeno 10 giorni di prova» ha detto Foresi a margine del consiglio. Per quanto riguarda la pista ciclabile, dove un pensionato è recentemente rimasto ferito: «E’ piena di segnaletica con delle interruzioni, ma non è così pericolosa come si vuole far credere- ha detto Foresi- se la gente è educata e segue i segnali può essere tranquillamente utilizzata».

L’idea di un semaforo da e per Portonovo è stata portata avanti parallelamente da Fratelli d’Italia e dalla stessa Giunta. Il partito ha infatti fatto protocollare una mozione ad hoc già lo scorso 16 luglio: «Ci stavamo già pensando» ha replicato Foresi.