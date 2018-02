Tenta la rapina e poi picchia il tabaccaio, bandito in fuga a mani vuote: indagano i carabinieri

L'ingresso in tabacchiera incappucciato, la richiesta minacciosa di soldi e la colluttazione con il titolare. Un colpo fotocopia rispetto a quello che si è verificato ad Ancona ieri (lunedì 19 febbraio) è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Falconara. Vittima il tabaccaio di via Matteotti, tra il piazzale della chiesa di Sant'Antonio e Palazzo Bianchi. Attorno alle 17.45 un uomo è entrato nell'esercizio e, con fare minaccioso, ha chiesto gli venissero consegnati i soldi della cassa. Il titolare ha opposto resistenza. Ne è nata una colluttazione. Il rapinatore è scappato a piedi a mani vuote ma non prima di aver colpito allo zigomo la sua vittima.

Sul posto sono intervenute le squadre del 118, della Croce Gialla di Falconara e quattro pattuglie dei carabinieri. Dalla descrizione il fuggitivo sembra essere lo stesso che ieri ha colpito nel Quartiere Adriatico del capoluogo dorico: 170 centimetri circa di altezza, volto scoperto ma in testa i due cappucci di felpa e giaccone e armato di un coltello. Il tabaccaio, 52 anni, pur tamponandosi con il ghiaccio una ferita allo zigomo, dopo essere stato medicato, ha rinunciato al pronto soccorso ed è stato accompagnato dai militari dell'Arma alla Tenenza per formalizzare la denuncia e cercare di fornire agli investigatori quanti più dettagli possibili per incastrare il bandito.