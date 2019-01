Parco del Conero, via libera alla legge

La Terza Commissione Ambiente del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge sul Parco del Conero. Una legge “ponte”, in attesa del riordino complessivo del sistema delle aree protette e dei parchi naturali, già avviato, che servirà a restituire operatività all’Ente, superando l’attuale fase di commissariamento. Un provvedimento, secondo la Regione, che rappresenta il giusto equilibrio tra le esigenze rappresentate dai vari soggetti.

Proprio la “equilibrata rappresentatività” all’interno del Consiglio direttivo dell’Ente Parco (a 8) costituisce un valore della legge con un rappresentante della Regione, uno designato da ciascun Comune il cui territorio insiste in quello del Parco, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, uno degli agricoltori, uno delle associazioni delle categorie che operano in ambito turistico, aspetto, quest’ultimo, di grande novità, anche rispetto alla proposta iniziale. Alla Regione viene, anche, riconosciuta la possibilità di effettuare la nomina del presidente dell’Ente, anche tra soggetti esterni al Consiglio direttivo, su proposta dello stesso Consiglio. La legge prevede, inoltre, che il Consiglio direttivo resti in carica cinque anni, coincidenti e collegati con la durata della legislatura regionale. “Una proposta di legge – afferma il presidente della Commissione, Andrea Biancani – che resta ad ogni modo aperta ai contributi che dovessero giungere in fase di passaggio in Aula, per arrivare ad un assetto quanto più condiviso e funzionale possibile”. “La Regione crede fortemente nel ruolo e nelle potenzialità dei parchi regionali, come fattore di crescita e di sviluppo per i territori – prosegue Biancani –prova ne sono i circa 2 milioni di euro previsti nel Bilancio regionale per ogni annualità dal 2019 al 2021, dopo anni in cui le risorse erano stanziate a fine anno, anziché ad inizio anno come avverrà per i prossimi tre”.