Si tuffa in mare con gli amici, poi il dramma: ricerche disperate in mare

Si tuffa dagli scogli con degli amici ma non risale e scompare in acqua. Sono momenti drammatici quelli che si stanno vivendo in questi minuti a Palombina, nei pressi del Cacao Beach. Un giovane, classe 1992 originario dell'Etiopia, è scomparso mentre si trovava in mare con alcuni suoi connazionali. Gli altri sono riusciti a tornare a riva, nonostante uno di loro sia rimasto ferito e sia stato poi trasportato in ospedale in stato di choc. Del terzo ragazzo invece nessuna traccia. Tutti e tre studiano Economia all'università di Ancona e sono residenti nel capoluogo. Sul posto la guardia costiera che con l'ausilio dell'elicottero sta tentando in tutti i modi di ritrovare i corpo del giovane.

