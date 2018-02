Neve e gelo in arrivo, cosa fare a casa e in auto: ecco i 10 consigli della Croce Rossa

L'ondata di gelo e neve prevista su Ancona e Marche per il 25 febbraio sarà, non hanno problemi a dirlo gli esperti, di portata storica per una delle più potenti incursioni degli ultimi 20 anni. E allora è meglio premunirsi, lo stanno facendo i Comuni e le isituzioni per cercare di non farsi trovare spiazzati dal freddo. Ma è fondamentale per ognuno mettere in pratica quelle piccole azioni di prevenzione e buon senso che, a volte, fanno la differenza. Ce le spiega la Croce Rossa Italiana e sono 10:

Se sei a casa...

In primo luogo verifcare la resistenza del tetto della propria casa perché la neve accumulata pesa e potrebbe provocare dei cedimenti.

Mantenere sempre pulito l'accesso di casa o del garage.

Evitare di spostare la neve in strada perché ne guadagneremmo noi, ma lo faremmo a discapito di automobilisti e spazzaneve.

